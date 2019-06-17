Уругвай в большинстве разгромил Эквадор на Кубке Америки

Сборная Уругвая крупно победила Эквадор (4:0) в матче первого тура группового этапа Кубка Америки на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти.
Голы на счету полузащитника Николаса Лодейро, а также форвардов Эдинсона Кавани и Луиса Суареса. Еще один гол защитник Артуро Мина забил в свои ворота.
Отметим, что с 24-й минуты Эквадор играл в меньшинстве после удаления защитника Хосе Кинтеро.
В другом матче группы C в ночь на 18 июня сыграют сборные Японии и Чили.
Белу-Оризонти (Бразилия)
Кубок Америки
Групповой этап
Группа C
1-й тур
Уругвай – Эквадор – 4:0 (3:0)
Голы: Лодейро, 6. Кавани, 33. Суарес, 44. Мина, 78, в свои ворота.
Удаление: Кинтеро (Эквадор), 24.
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