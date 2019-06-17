Алексей Миранчук: Процесс омоложения в «Локомотиве» происходит более плавно, чем у конкурентов - Советский спорт
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17 июня 2019 08:56Футбол

Алексей Миранчук: Процесс омоложения в «Локомотиве» происходит более плавно, чем у конкурентов

Алексей и Антон Миранчуки дали интервью «Советскому спорту».

Полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки рассказали об изменениях в составе вице-чемпионов России.

– Сейчас вокруг «Локо» ходит много слухов. Непонятно, остается ли в команде Мануэл Фернандеш, в «Спартак» СМИ отправляют вашего вратаря Гилерме. Что ждет команду в следующем сезоне?
Алексей: – Команда омолаживается постепенно. И, считаю, в «Локо» этот процесс проходит более плавно, чем у конкурентов. А трансферные слухи я не комментирую.
Антон: – Костяк команды сохранится. А молодежь Юрий Павлович активно подключал и в прошлом сезоне, и в позапрошлом. Мы же с Алексеем еще недавно тоже ходили в молодых. На самом деле возраст не имеет значения. Вон, ЦСКА обновленным составом дважды победил в Лиге чемпионов «Реал». Главное - вера в свои силы и поставленная командная игра. У нас то и другое присутствует.

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