Антон Миранчук: Семин будет тренировать еще много лет - Советский спорт
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17 июня 2019 08:59Футбол

Антон Миранчук: Семин будет тренировать еще много лет

Алексей и Антон Миранчуки дали интервью «Советскому спорту».

Полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки высказались о главном тренере команды Юрии Семине.

– Неужели он в 72 года не устал тянуть лямку главного тренера?
Алексей: – Да вы что?! Юрий Палыч многим фору даст по активности.
Антон: – Никакой усталости за нашим главным тренером я не замечал. Мне кажется, Юрий Палыч будет еще много лет тренировать. Кто-кто, а он после побед мотивацию не теряет. И заряжает своей энергией игроков и весь клуб.

Полностью интервью с братьями Миранчуками читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.

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