Антон Миранчук: Семин будет тренировать еще много лет Алексей и Антон Миранчуки дали интервью «Советскому спорту».

Полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки высказались о главном тренере команды Юрии Семине.

– Неужели он в 72 года не устал тянуть лямку главного тренера?

Алексей: – Да вы что?! Юрий Палыч многим фору даст по активности.

Антон: – Никакой усталости за нашим главным тренером я не замечал. Мне кажется, Юрий Палыч будет еще много лет тренировать. Кто-кто, а он после побед мотивацию не теряет. И заряжает своей энергией игроков и весь клуб.

Полностью интервью с братьями Миранчуками читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.