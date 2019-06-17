Антон Миранчук: Семин будет тренировать еще много лет

Полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки высказались о главном тренере команды Юрии Семине.
– Неужели он в 72 года не устал тянуть лямку главного тренера?
Алексей: – Да вы что?! Юрий Палыч многим фору даст по активности.
Антон: – Никакой усталости за нашим главным тренером я не замечал. Мне кажется, Юрий Палыч будет еще много лет тренировать. Кто-кто, а он после побед мотивацию не теряет. И заряжает своей энергией игроков и весь клуб.
Полностью интервью с братьями Миранчуками читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.
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