В Неаполе сорвали табличку в честь Сарри после его назначения в «Ювентус» (фото) Тренер возглавлял «Наполи» с 2015 по 2018 годы.

Назначение итальянца Маурицио Сарри главным тренером «Ювентуса» вызвало недовольство в его родном Неаполе, сообщает твиттер Everything Napoli‏.

A special plate in honor of Sarri in the Bagnoli quarter of Naples has been torn down. #SarriJuve pic.twitter.com/MkKO2GXA0c — Everything Napoli (@NapoliAndNaples) June 16, 2019

В районе Баньоли, где родился Сарри, была сорвана специальная табличка, установленная в его честь.

Напомним, Сарри тренировал команду из своего родного города с 2015 по 2018 годы. Минувшим летом он покинул «Наполи» и возглавил «Челси».

Накануне «синие» объявили об уходе Сарри, после чего о его назначении сообщил «Ювентус».

Отметим, что противостояние Турина и Неаполя является частью противостояния севера и юга Италии, которое распространяется и на футбол.