В Неаполе сорвали табличку в честь Сарри после его назначения в «Ювентус» (фото) - Советский спорт
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17 июня 2019 09:25ФутболЛипкин Антон

В Неаполе сорвали табличку в честь Сарри после его назначения в «Ювентус» (фото)

Тренер возглавлял «Наполи» с 2015 по 2018 годы.

Назначение итальянца Маурицио Сарри главным тренером «Ювентуса» вызвало недовольство в его родном Неаполе, сообщает твиттер Everything Napoli‏.

В районе Баньоли, где родился Сарри, была сорвана специальная табличка, установленная в его честь.

Напомним, Сарри тренировал команду из своего родного города с 2015 по 2018 годы. Минувшим летом он покинул «Наполи» и возглавил «Челси».

Накануне «синие» объявили об уходе Сарри, после чего о его назначении сообщил «Ювентус».

Отметим, что противостояние Турина и Неаполя является частью противостояния севера и юга Италии, которое распространяется и на футбол.

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