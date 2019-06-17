В Неаполе сорвали табличку в честь Сарри после его назначения в «Ювентус» (фото)

Назначение итальянца Маурицио Сарри главным тренером «Ювентуса» вызвало недовольство в его родном Неаполе, сообщает твиттер Everything Napoli.
В районе Баньоли, где родился Сарри, была сорвана специальная табличка, установленная в его честь.
Напомним, Сарри тренировал команду из своего родного города с 2015 по 2018 годы. Минувшим летом он покинул «Наполи» и возглавил «Челси».
Накануне «синие» объявили об уходе Сарри, после чего о его назначении сообщил «Ювентус».
Отметим, что противостояние Турина и Неаполя является частью противостояния севера и юга Италии, которое распространяется и на футбол.
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