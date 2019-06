В Неаполе сорвали табличку в честь Сарри после его назначения в «Ювентус» (фото)

Назначение итальянца Маурицио Сарри главным тренером «Ювентуса» вызвало недовольство в его родном Неаполе, сообщает твиттер Everything Napoli‏.

A special plate in honor of Sarri in the Bagnoli quarter of Naples has been torn down. #SarriJuve pic.twitter.com/MkKO2GXA0c