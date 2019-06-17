Радамель Фалькао: Куда бы ни перешел Кавани, он продолжит забивать много голов

Форвард «Монако» и сборной Колумбии Радамель Фалькао высказался о возможном переходе уругвайца Эдинсона Кавани из «Пари Сен-Жермен» в «Атлетико».
«Для меня Эдинсон – топ-форвард, – приводит Marca слова 33-летнего Фалькао. – В Париже он забивал много голов каждый год. И куда он ни перешел, он продолжит это делать».
Напомним, 32-летний Кавани играет за «ПСЖ» с 2013 года. За шесть сезонов он провел за команду 279 матчей и забил 193 гола. Срок его контракта с клубом действует еще один год.
Фалькао выступал за «Атлетико» с 2011 по 2013 годы.
В настоящее время Кавани и Фалькао играют за свои сборные на Кубке Америки в Бразилии.
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