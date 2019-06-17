«Арсенал» отказался продавать Торрейру в «Милан» - Советский спорт
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17 июня 2019 10:16ФутболЛипкин Антон

«Арсенал» отказался продавать Торрейру в «Милан»

В Италии уругваец мог снова поиграть под руководством Джампаоло.

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра не перейдет в «Милан», сообщает Sky Sports.

«Канониры» отказались продавать 23-летнего уругвайца обратно в Италию. Напомним, Торрейра перешел в «Арсенал» прошлым летом из «Сампдории» за 26 миллионов фунтов.

Причем нынешний главный тренер «блючеркьяти» Марко Джампаоло, скорее всего, возглавит «Милан», в связи с чем «россонери» хотели вернуть Торрейру в серию A.

В завершившемся сезоне полузащитник сыграл в 50 матчах за «Арсенал», забил два гола и сделал пять результативных передач.

Теперь «Милан» рассмотрит возможность приобретения полузащитника «Сассуоло» Стефано Сенси.

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