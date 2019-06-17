«Енисей» назначил Алексеева новым главным тренером команды - Советский спорт
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17 июня 2019 10:24ФутболЛипкин Антон

«Енисей» назначил Алексеева новым главным тренером команды

В прошлом сезоне он возглавлял молодежный состав «Енисея».

«Енисей» на своем официальном сайте объявил о назначении Александра Алексеева новым главным тренером команды.

В прошлом сезоне Алексеев возглавлял дубль «Енисея», который занял десятое место в молодежном первенстве.

При этом в ноябре он провел один матч в роли исполняющего обязанности главного тренера основы вместо отстраненного по решению руководства клуба Дмитрия Аленичева. В 13-м туре под руководством Алексеева «Енисей» проиграл «Анжи» (1:2).

В новый тренерский штаб также войдут Артем Баранов и тренер вратарей Виталий Пьянченко.

Добавим, что в первом туре ФНЛ 7 июля «Енисей», вылетевший из премьер-лиги, сыграет в гостях с «Текстильщиком».

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