Сергей Силкин: «Динамо» нужны усиления еще в каждую линию

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал трансферную кампанию бело-голубых в нынешнее межсезонье.
«Динамо» объявило о переходе трех игроков: полузащитника Себастьяна Шиманьски из «Легии», защитника Заурбека Плиева из «Ахмата» и защитника Игоря Калинина из «Рубина».
«Динамо» правильно делает, что пытается укомплектоваться уже в самом начале лета, – приводят «Известиям» слова Силкина. – Это позволит лучше подготовиться к новому сезону. Но, мне кажется, что усиления нужны еще в каждую линию».
Напомним, накануне в своем первом контрольном матче на сборе в Словении «Динамо» нанесло поражение (11:0) словенскому клубу «Дравоград», выступающему в зоне «Север» третьего дивизиона страны.
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