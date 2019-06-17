Сергей Силкин: «Динамо» нужны усиления еще в каждую линию Бело-голубые подписали трех новичков.

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал трансферную кампанию бело-голубых в нынешнее межсезонье.

«Динамо» объявило о переходе трех игроков: полузащитника Себастьяна Шиманьски из «Легии», защитника Заурбека Плиева из «Ахмата» и защитника Игоря Калинина из «Рубина».

«Динамо» правильно делает, что пытается укомплектоваться уже в самом начале лета, – приводят «Известиям» слова Силкина. – Это позволит лучше подготовиться к новому сезону. Но, мне кажется, что усиления нужны еще в каждую линию».

Напомним, накануне в своем первом контрольном матче на сборе в Словении «Динамо» нанесло поражение (11:0) словенскому клубу «Дравоград», выступающему в зоне «Север» третьего дивизиона страны.