Ивица Олич о новичке ЦСКА: Возможно, скоро Шарлия сможет попасть в сборную Хорватии

Бывший форвард ЦСКА Ивица Олич высказался о возможном новичке армейцев – защитнике Звонимире Шарлии из «Славена».
«Шарлия – молодой талантливый игрок, который, возможно, скоро сможет попасть в сборную, – приводят «Известия» слова хорвата. – Практически все хорваты, которые переходили в ЦСКА, всегда отлично выступали за москвичей. Думаю, эта практика продолжится».
Отметим, что 22-летний Шарлия, выступающий на позиции центрального защитника, играет за «Славен» с 2017 года. На его счету 46 матчей за команду и две результативные передачи.
Ранее хорватские издания сообщали, что игрок уже находится в Москве, хотя о подписании контракта говорить пока рано.
Добавим, что в прошлом сезоне за ЦСКА играли два хорвата – полузащитники Никола Влашич и Кристиян Бистрович.
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