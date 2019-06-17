Ивица Олич о новичке ЦСКА: Возможно, скоро Шарлия сможет попасть в сборную Хорватии - Советский спорт
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17 июня 2019 12:15ФутболЛипкин Антон

Ивица Олич о новичке ЦСКА: Возможно, скоро Шарлия сможет попасть в сборную Хорватии

ЦСКА может подписать контракт с центральным защитником «Славена».

Бывший форвард ЦСКА Ивица Олич высказался о возможном новичке армейцев – защитнике Звонимире Шарлии из «Славена».

«Шарлия – молодой талантливый игрок, который, возможно, скоро сможет попасть в сборную, – приводят «Известия» слова хорвата. – Практически все хорваты, которые переходили в ЦСКА, всегда отлично выступали за москвичей. Думаю, эта практика продолжится».

Отметим, что 22-летний Шарлия, выступающий на позиции центрального защитника, играет за «Славен» с 2017 года. На его счету 46 матчей за команду и две результативные передачи.

Ранее хорватские издания сообщали, что игрок уже находится в Москве, хотя о подписании контракта говорить пока рано.

Добавим, что в прошлом сезоне за ЦСКА играли два хорвата – полузащитники Никола Влашич и Кристиян Бистрович.

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