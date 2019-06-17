«Порту» сделает новое предложение «Спартаку» по Зе Луишу

«Порту» готовит новое предложение «Спартаку» по трансферу форварда Зе Луиша, сообщает O Jogo.
На прошлой неделе красно-белые отказались продавать 28-летнего нападающего сборной Кабо-Верде за восемь миллионов евро. «Спартак» хотел бы получить за Зе Луиша 15 миллионов, однако не исключено, что стороны могут сойтись на десяти.
Ранее сообщалось, что на подписании форварда лично настаивает главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау. Вице-чемпионы Португалии уже согласовали с игроком условия четырехлетнего контракта, по которому его зарплата составит 1,5 миллиона евро в год.
Зе Луиш дебютировал в «Спартаке» 17 июля 2015 года в матче с «Уфой» (2:2) и, выйдя на замену, сразу забил гол. Всего за четыре года в клубе на его счету 35 голов в 109 матчах.
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