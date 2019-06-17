Шамиль Тарпищев: Расширение РПЛ до 18 клубов? В грязи играть – стремно Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 клубов.

Член Международного олимпийского комитета и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался против расширения футбольной премьер-лиги до 18 клубов.

«Я думаю, что вопрос расширения – это вопрос условий, – приводит «Р-Спорт» слова Тарпищева. – В грязи играть – это стремно. Нужны идеальные поля, погоды у нас нет».

Напомним, 6 июня на общем собрании клубы РПЛ проголосовали за расширение премьер-лиги. Против выступил только «Спартак». Это решение должно быть утверждено исполкомом РФС.

Если решение будет принято положительно, в следующем сезоне ни один клуб не вылетит из премьер-лиги напрямую. 15-я и 16-я команды сыграют переходные матчи с третьей и четвертой командой ФНЛ.