Шамиль Газизов: Ждем Живоглядова в сборной России

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал переход защитника Дмитрия Живоглядова в «Локомотив».
«Живоглядов перешел в большой клуб, – приводят «Известия» слова Газизова, – и я уверен, что у него все получится. Ждем его в составе сборной России».
Кроме того, руководитель «Уфы» заявил, что о переходе игрока стало известно за пять туров до окончания чемпионата.
Напомним, «Локомотив» объявил о подписании четырехлетнего контракта с Живоглядовым 11 июня. Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.
25-летний правый защитник провел в «Уфе» три сезона после перехода из «Динамо». В 81 матче за клуб на его счету два гола и шесть результативных передач.
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