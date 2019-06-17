Шамиль Газизов: Ждем Живоглядова в сборной России Защитник «Уфы» перешел в «Локомотив».

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал переход защитника Дмитрия Живоглядова в «Локомотив».

«Живоглядов перешел в большой клуб, – приводят «Известия» слова Газизова, – и я уверен, что у него все получится. Ждем его в составе сборной России».

Кроме того, руководитель «Уфы» заявил, что о переходе игрока стало известно за пять туров до окончания чемпионата.

Напомним, «Локомотив» объявил о подписании четырехлетнего контракта с Живоглядовым 11 июня. Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

25-летний правый защитник провел в «Уфе» три сезона после перехода из «Динамо». В 81 матче за клуб на его счету два гола и шесть результативных передач.