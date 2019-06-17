Ивица Олич: Будет возможность – приму предложение о работе с российским клубом Ранее хорватский футболист выступал в составе московского ЦСКА.

Бывший форвард мюнхенской «Баварии» Ивица Олич рассказал о планах на будущее. Он отметил, что планирует поработать в качестве тренера в одном из российских клубов.

«Россия – это страна, в которой я как игрок выиграл практически все, что возможно. Через 12 лет вернулся, начав работать как тренер, дошел до финала чемпионата мира, поэтому могу сказать, что Россия – удачная для меня страна. Если будет возможность, уверен, что приму предложение о работе в одном из российских клубов», – приводит слова Олича ТАСС.

Напомним, он выступал за московский ЦСКА с 2003 по 2007 год. За это время Олич стал трехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка и Суперкубка России, а также обладателем Кубка УЕФА.