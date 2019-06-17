Дмитрий Хохлов: «Алюминий» проявил полное неуважение Из-за отказа «Алюминия» «Динамо» провело контрольный матч с командой из третьего словенского дивизиона.

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу над «Дравоградом» (11:0) на сборе в Словении.

«Спасибо команде «Дравоград» за то, что согласились сыграть с нами, – сказал Хохлов в интервью клубной пресс-службе. – Еще вчера вечером у нас не было спарринга. А то, как поступила команда «Алюминий», не лезет ни в какие рамки. Это полное неуважение к коллегам по цеху.

В игре мы, наверное, другие цели преследовали. Ни о счете, ни о самой игре не хотелось бы говорить. Почувствовали полноразмерное поле. Игровой ритм – это гораздо лучше, чем тренировка.

Дебют Плиева и Калинина? Они вписываются в команду. Сказали им, чтобы не форсировали события, потому что у каждой команды свой игровой стиль и требования. Будем планомерно их встраивать в команду».

Напомним, изначально «Динамо» должно было сыграть с «Алюминией», но представитель сильнейшей лиги Словении отказался от спарринга. А «Дравоград» выступает в зоне «Север» третьего дивизиона страны.