Булыкин объяснил, почему хочет работать в Мосгордуме

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал свое решение баллотироваться в Московскую городскую думу.
«У нас в стране вообще очень много негативного настроения по отношению к чему бы то ни было. Для этого я иду на выборы в Мосгордуму, чтобы менять эту ситуацию, постараться сделать людей счастливыми», – цитирует бывшего игрока «Локомотива» News.ru.
За всю карьеру Булыкин также выступал за московское «Динамо», «Аякс», «Байер» и другие клубы.
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