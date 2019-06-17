Булыкин объяснил, почему хочет работать в Мосгордуме Ранее он выступал в качестве эксперта на телеканале «Матч ТВ».

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал свое решение баллотироваться в Московскую городскую думу.

«У нас в стране вообще очень много негативного настроения по отношению к чему бы то ни было. Для этого я иду на выборы в Мосгордуму, чтобы менять эту ситуацию, постараться сделать людей счастливыми», – цитирует бывшего игрока «Локомотива» News.ru.

За всю карьеру Булыкин также выступал за московское «Динамо», «Аякс», «Байер» и другие клубы.