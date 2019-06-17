Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в минувшем сезоне - Советский спорт
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17 июня 2019 15:41ФутболГичунцев Артур

Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в минувшем сезоне

Он провел во всех турнирах 37 матчей, забил 13 мячей и отдал 13 голевых передач.

Нападающий Артем Дзюба стал победителем голосования по выбору лучшего футболиста «Зенита» в минувшем сезоне.

Отмечается, что он занял первое место, набрав 56,59% голосов. На второй позиции – аргентинский форвард Себастьян Дриусси (18,72%).

Замкнул тройку лучших иранский нападающий Сердар Азмун (15,17%).

Добавим, что Дзюба также был признан лучшим игроком сезона по версии футболистов РПЛ.

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