Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в минувшем сезоне

Нападающий Артем Дзюба стал победителем голосования по выбору лучшего футболиста «Зенита» в минувшем сезоне.
Отмечается, что он занял первое место, набрав 56,59% голосов. На второй позиции – аргентинский форвард Себастьян Дриусси (18,72%).
Замкнул тройку лучших иранский нападающий Сердар Азмун (15,17%).
Добавим, что Дзюба также был признан лучшим игроком сезона по версии футболистов РПЛ.
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