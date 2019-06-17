Президент «ПСЖ» исключил продажу Мбаппе этим летом

Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.
«Я уверен на 200 процентов, что Мбаппе останется в команде на следующий сезон», – сказал Аль-Хелаифи, чьи слова приводит France Football.
По слухам, 20-летний француз недоволен своим положением в клубе, а его отец уже начал работу над переходом в другую команду.
В минувшем сезоне он провел 43 матча за «ПСЖ», в которых забил 39 мячей и отдал 17 голевых передач.
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