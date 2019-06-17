Комличенко может заменить Зе Луиша в «Спартаке» Об этом сообщает Metaratings.ru.

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поручил руководству клуба продать нападающего Зе Луиша, а также форварда Луиса Адриано.

Согласно источнику, только после этих сделок функционер готов одобрить подписание нового игрока в атаку.

Отмечается, что столичный клуб рассматривает форварда «Ромы» Эсекьеля Понсе, а также российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

При этом сообщается, что ранее Понсе был предложен «Краснодару», но «быки» отказались от 22-летнего футболиста, посчитав, что он не играет на должном уровне.

Ранее сообщалось, что Зе Луиш станет игроком «Порту», а Луис Адриано может перейти в немецкий клуб.