Комличенко может заменить Зе Луиша в «Спартаке» - Советский спорт
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17 июня 2019 17:37ФутболГичунцев Артур

Комличенко может заменить Зе Луиша в «Спартаке»

Об этом сообщает Metaratings.ru.

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поручил руководству клуба продать нападающего Зе Луиша, а также форварда Луиса Адриано.

Согласно источнику, только после этих сделок функционер готов одобрить подписание нового игрока в атаку.

Отмечается, что столичный клуб рассматривает форварда «Ромы» Эсекьеля Понсе, а также российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

При этом сообщается, что ранее Понсе был предложен «Краснодару», но «быки» отказались от 22-летнего футболиста, посчитав, что он не играет на должном уровне.

Ранее сообщалось, что Зе Луиш станет игроком «Порту», а Луис Адриано может перейти в немецкий клуб.

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