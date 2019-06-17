Президент «Барселоны»: Мы не ведем переговоры с Гризманном Ранее сообщалось, что француз готов пойти на понижение зарплаты ради переезда на «Камп Ноу».

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о возможном трансфере форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.

«Я всегда говорил, что у нас не было никаких контактов с Гризманном. И сейчас нет никаких переговоров.

В ближайшее время мы будем следить за ситуацией на трансферном рынке. Это все, что я могу сказать вам», – приводит слова функционера Sport.es со ссылкой на RAC1.

Отметим, что 27-летний Гризманн с большой долей вероятности покинет «Атлетико» этим летом. Недавно мадридский клуб выступил с заявлением, отметив, что форвард сам хочет сменить клубную прописку.