Президент «Барселоны»: Мы не ведем переговоры с Гризманном

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о возможном трансфере форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.
«Я всегда говорил, что у нас не было никаких контактов с Гризманном. И сейчас нет никаких переговоров.
В ближайшее время мы будем следить за ситуацией на трансферном рынке. Это все, что я могу сказать вам», – приводит слова функционера Sport.es со ссылкой на RAC1.
Отметим, что 27-летний Гризманн с большой долей вероятности покинет «Атлетико» этим летом. Недавно мадридский клуб выступил с заявлением, отметив, что форвард сам хочет сменить клубную прописку.
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