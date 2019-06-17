СМИ: Базелюк близок к переходу в «Мордовию»

Российский нападающий Константин Базелюк станет игроком «Мордовии». Об этом сообщает «Чемпионат».
Ранее стало известно, что воспитанник московского ЦСКА покинул армейцев на правах свободного агента. Он выступал за основную команду с 2013 года, но так и не сумел закрепиться в стартовом составе.
Базелюк, будучи футболистом армейцев, на правах аренды выступал за «Торпедо», «Кубань», «СКА-Хабаровск», «Эшторил», «Анжи» и «Зброевку».
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