СМИ: Базелюк близок к переходу в «Мордовию» - Советский спорт
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17 июня 2019 19:24ФутболГичунцев Артур

СМИ: Базелюк близок к переходу в «Мордовию»

В минувшем сезоне клуб занял 12-е место в таблице ФНЛ.

Российский нападающий Константин Базелюк станет игроком «Мордовии». Об этом сообщает «Чемпионат».

Ранее стало известно, что воспитанник московского ЦСКА покинул армейцев на правах свободного агента. Он выступал за основную команду с 2013 года, но так и не сумел закрепиться в стартовом составе.

Базелюк, будучи футболистом армейцев, на правах аренды выступал за «Торпедо», «Кубань», «СКА-Хабаровск», «Эшторил», «Анжи» и «Зброевку».

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