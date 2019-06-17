Источник: Лэмпарду предложен трехлетний контракт с «Челси»

«Челси» предлагает главному тренеру «Дерби» Фрэнку Лэмпарду трехлетний контракт, утверждает ESPN.
Ранее «Дерби» попросил у «синих» четыре миллиона фунтов компенсации. На этой неделе «Челси» направит официальный запрос в нынешний клуб специалиста.
Лэмпард выступал за лондонцев с 2001 по 2014 год. На его счету 211 мячей в 648 играх. Футболист выиграл с клубом 13 трофеев.
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