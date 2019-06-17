СМИ: Неймар лишился 36 объектов недвижимости

Суд Сан-Паулу арестовал имущество нападающего «ПСЖ» Неймара по делу о неуплате налогов, сообщает Folha de Sao Paulo.
Бразилец временно потерял право распоряжения на 36 объектов недвижимости. Большинство из них принадлежит фирмам, связанных с Неймаром. Также в списке арестованного имущества – два особняка стоимостью 10 миллионов евро.
Неймара обвиняют в неуплате налогов во время перехода из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году. Власти Бразилии требуют от футболиста 11 миллионов евро.
Отметим, что недавно Неймар стал фигурантом дела о возможном изнасиловании. При этом футболист пропускает Кубок Америки из-за травмы.
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