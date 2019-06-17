СМИ: Неймар лишился 36 объектов недвижимости - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 июня 2019 20:36ФутболКоноплев Александр

СМИ: Неймар лишился 36 объектов недвижимости

Неймар сглазили – других вариантов нет.

Суд Сан-Паулу арестовал имущество нападающего «ПСЖ» Неймара по делу о неуплате налогов, сообщает Folha de Sao Paulo.

Бразилец временно потерял право распоряжения на 36 объектов недвижимости. Большинство из них принадлежит фирмам, связанных с Неймаром. Также в списке арестованного имущества – два особняка стоимостью 10 миллионов евро.

Неймара обвиняют в неуплате налогов во время перехода из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году. Власти Бразилии требуют от футболиста 11 миллионов евро.

Отметим, что недавно Неймар стал фигурантом дела о возможном изнасиловании. При этом футболист пропускает Кубок Америки из-за травмы.

17/06 11:45Футбол
«Он мог утопить людей в болоте». Илье Цымбаларю – 50, и он с намиЧитайте новую запись в нашем уникальном блоге болельщика. Сегодня – день рождения Ильи Цымбаларя. Ему могло бы исполниться 50 лет.
13/06 17:00Хоккей
1 января «Сент-Луис» был последним в регулярке. Ошеломительные цифры победыОбладатель Кубка Стэнли в цифрах.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
17/06 09:00Футбол
Алексей и Антон Миранчуки: Никогда не просили Черчесова выпустить нас вдвоемНаш корреспондент встретился с братьями-близнецами в Турции, куда ведущие полузащитники «Локомотива» и сборной России заглянули после утомительного сезона.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
17/06 20:26Теннис
Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
06/06 07:00Теннис
Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
13/06 20:30Хоккей
Кубок Стэнли в «Бостоне» проиграл один человек. Гнусное предательство!Седьмой матч финала Кубка Стэнли я честно проспал. Утром начал смотреть хайлайты и на второй шайбе «Сент-Луиса» выпал в осадок. Такого гнусного предательства своей команды я не видел никогда!
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
16/06 13:54Футбол
Златко Далич: Сборная России нас шокировалаГод назад в эти дни в России проходил чемпионат мира. Главный тренер сборной Хорватии написал книгу о турнире, на котором его команда сенсационного дошла до финала. Презентация русской версии состоялась в Москве.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
13/06 16:30Хоккей
Без Тарасенко и Барбашева не было бы победы. Каков вклад наших в триумф «Сент-Луиса»Спойлер: российские нападающие – на ключевых ролях в своей команде.
16/06 05:59Футбол
Барриос круче Паредеса! У Аргентины почти не было шансов против КолумбииКоманда двух Лионелей – Месси и нового главного тренера Скалони – стартовала на 46-м Кубке Америки с поражения от колумбийцев  
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
13/06 13:00Хоккей
Владимир Плющев: Тарасенко никогда не мутил воду, а осаждал тех, кто это делалЗаслуженный тренер России, который работал в юниорских сборных с Владимиром Тарасенко, рассказал о свежеиспеченном обладателе Кубка Стэнли.
14/06 09:00Хоккей
Почему НХЛ – лучшая лига мира. Колонка Виталия СлавинаВ НХЛ опять новый чемпион. Применительно к североамериканской лиге именно это меня потрясает больше всего. Не забудем и о том, что Новый год «Сент-Луис» встретил… на последнем месте в общей таблице.
15/06 07:00Хоккей
Рассказ о Максиме Соколове – вратаре республики. Он был очень крутМы всем сердцем разделяем горе, которое пришло в семью Максима Соколова. И нам очень хочется его поддержать. Мы вспомнили, каким крутым вратарем он был. Его любила вся страна.
15/06 11:00Хоккей
Настоящий индеец! Кто привел «Сент-Луис» к победе (это сказка!)А самое удивительное то, что тренер встал у руля команды, когда она была на последнем месте в НХЛ.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
Новости
21:06 Футбол Гацкан остается в «Ростове»
20:49 Фехтование Черемисинов и Великая – третьи на чемпионате Европы
20:36 Футбол СМИ: Неймар лишился 36 объектов недвижимости
20:15 Футбол Источник: Лэмпарду предложен трехлетний контракт с «Челси»
19:51 Футбол Маурицио Сарри: Уверен, что добьюсь успеха с Погба
19:46 Футбол «Манчестер Сити» вернет защитника за шесть миллионов евро
19:35 Футбол Дзюба выиграл две серии пенальти у вратаря женской сборной России (видео)
19:31 Хоккей «Спартак» подписал чемпиона мира Кокарева
19:24 Футбол СМИ: Базелюк близок к переходу в «Мордовию»
18:50 Футбол Полузащитник сборной Словакии может перейти в тульский «Арсенал»
18:44 Футбол Коутиньо не станет подписывать контракт с «МЮ» из уважения к «Ливерпулю»
18:32 Теннис Хачанов вышел во второй круг турнира в Галле
18:21 Футбол Юнгберг вошел в тренерский штаб «Арсенала»
18:19 Футбол Президент «ПСЖ»: Никто не заставлял Неймара подписывать контракт
18:12 Легкая атлетика Российский легкоатлет отстранен на четыре года
18:03 Футбол Президент «Барселоны»: Мы не ведем переговоры с Гризманном
17:37 Футбол Комличенко может заменить Зе Луиша в «Спартаке»
17:23 Футбол Президент «ПСЖ» исключил продажу Мбаппе этим летом
17:01 Футбол «Атлетико» близок к трансферу Фелиша за 120 млн евро
16:47 ММА Гога Шаматава: Я бы очень хотел посмотреть реванш Емельяненко с Митрионом
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика