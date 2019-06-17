Семак побывал на «Вечернем Урганте»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал гостем передачи «Вечерний Ургант», сообщает официальный твиттер сине-бело-голубых.
Специалист сфотографировался с ведущим программы Иваном Ургантом и книгой «Палата № 26» народного артиста Олега Басилашвили.
Семак – первый в истории чемпион России в статусе игрока и тренера.
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