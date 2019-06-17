Евгений Хачериди: Ракицкий? Я вряд ли бы перешел в «Зенит» Хачериди понимает Ракицкого.

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди не осуждает своего соотечественника Ярослава Ракицкого за переход в «Зенит».

– Я с ним особо никогда не общался. Только в сборной. Но он, кстати, нормальный парень. С ним можно посмеяться. Считаю, что переход в «Зенит» – это его право.

Не знаю, какая у него была ситуация в «Шахтере», но «Зенит» достойная команда. Там хорошая зарплата. Да, там Россия, но для меня политика в стороне. Что делать, если у тебя одно предложение, и оно от «Зенита»? Я вряд ли бы туда перешел, если бы был выбор, – сказал Хачериди в интервью ютуб-каналу «Зе Интервьюер».

Ракицкий – чемпион России-2018/2019. После перехода в «Зенит» он перестал вызываться в сборную Украины.