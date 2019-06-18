Уругвай разгромил Эквадор на Кубке Америки

Сборная Уругвая обыграла Эквадор в матче первого тура группового этапа Кубка Америки – 4:0.
В составе победителей отличились Николас Лодейро (шестая минута), Эдинсон Кавани (33-я), Луис Суарес (44-я). Еще один мяч в свои ворота забил эквадорец Артуро Мина (78-я).
Отметим, что с 23-й минуты эквадорцы играли вдесятером после удаления Хосе Кинтероса.
Эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес провел весь матч на скамейке запасных.
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