Уругвай разгромил Эквадор на Кубке Америки - Советский спорт
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18 июня 2019 00:26ФутболКоноплев Александр

Уругвай разгромил Эквадор на Кубке Америки

Первая крупная победа на турнире.

Сборная Уругвая обыграла Эквадор в матче первого тура группового этапа Кубка Америки – 4:0.

В составе победителей отличились Николас Лодейро (шестая минута), Эдинсон Кавани (33-я), Луис Суарес (44-я). Еще один мяч в свои ворота забил эквадорец Артуро Мина (78-я).

Отметим, что с 23-й минуты эквадорцы играли вдесятером после удаления Хосе Кинтероса.

Эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес провел весь матч на скамейке запасных.

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