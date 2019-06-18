В «Динамо» пообещали еще два-три трансфера

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук сообщил, что клуб готовит несколько трансферов. Клуб заинтересован в приобретении нападающего.
– Команда сейчас, считаю, укомплектована на 60 %. Поэтому приобретения еще будут. Точечные, на конкретные позиции. Качество футболистов будет соответствовать тем задачам, которые ставятся перед командой. Хотим сделать минимум два-три приобретения. А там уже посмотрим, но деньгами разбрасываться точно не собираемся. Однозначно ищем форварда. И чтобы болельщики не переживали скажу – форвард будет, – приводит слова Орещука «Спорт день за днем».
«Динамо» уже купило полузащитника Себастьяна Шимански, защитников Игоря Калинина и Заурбека Плиева.
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