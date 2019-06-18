«Краснодар» по-прежнему хочет разорвать контракт с Мамаевым - Советский спорт
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18 июня 2019 01:07ФутболКоноплев Александр

«Краснодар» по-прежнему хочет разорвать контракт с Мамаевым

Мамаев будет судимым и безработным?

Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Березов сообщил, что «Краснодар» не отзывал заявление о разрыве контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

Футболист был приговорен к году и пяти месяцам колонии за хулиганство и причинение вреда здоровью.

– «Краснодар» не отзывал заявление о досрочном расторжении контракта с Павлом Мамаевым. Приговор уже вступил в силу, поэтому мы как раз заняты тем, чтобы назначить рассмотрение заявления клуба, – приводит слова Березова Sport24.

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