«Краснодар» по-прежнему хочет разорвать контракт с Мамаевым

Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Березов сообщил, что «Краснодар» не отзывал заявление о разрыве контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.
Футболист был приговорен к году и пяти месяцам колонии за хулиганство и причинение вреда здоровью.
– «Краснодар» не отзывал заявление о досрочном расторжении контракта с Павлом Мамаевым. Приговор уже вступил в силу, поэтому мы как раз заняты тем, чтобы назначить рассмотрение заявления клуба, – приводит слова Березова Sport24.
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