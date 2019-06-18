На Украине недовольны разговорами футболистов молодежки на русском языке

Известный украинский журналист Артем Франков сообщил, что футболистов сборной Украины после победы на молодежном чемпионате мира обвинили в недостаточном патриотизме. Футболисты общались между собой на русском языке.
«Не обошлось без визгливых сетований: мол, выигрывают наши футболисты, но по-украински недостаточно говорят… Так что – может, от титула чемпионов мира отказаться, если в сборной игроки и тренеры по-русски говорили?! Какие еще варианты и недовольства от „патриотов“ нас ждут?!» – написал Франков в своём «твиттере».
Россия и Украина конфликтуют с 2014 года из-за вероятного участия российских военных в боевых действиях на Донбассе.
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