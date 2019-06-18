На Украине недовольны разговорами футболистов молодежки на русском языке - Советский спорт
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18 июня 2019 01:18ФутболКоноплев Александр

На Украине недовольны разговорами футболистов молодежки на русском языке

Спорт опять не вне политики.

Известный украинский журналист Артем Франков сообщил, что футболистов сборной Украины после победы на молодежном чемпионате мира обвинили в недостаточном патриотизме. Футболисты общались между собой на русском языке.

«Не обошлось без визгливых сетований: мол, выигрывают наши футболисты, но по-украински недостаточно говорят… Так что – может, от титула чемпионов мира отказаться, если в сборной игроки и тренеры по-русски говорили?! Какие еще варианты и недовольства от „патриотов“ нас ждут?!» – написал Франков в своём «твиттере».

Россия и Украина конфликтуют с 2014 года из-за вероятного участия российских военных в боевых действиях на Донбассе.

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