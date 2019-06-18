Зинченко побывал в Москве (фото) - Советский спорт
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18 июня 2019 01:36ФутболКоноплев Александр

Зинченко побывал в Москве (фото)

Ранее футболист выступал за «Уфу».

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко. Фото футболиста с геотегом «Лужники» было опубликовано в инстаграме москвича Анастаса Евдокименко.

Ранее Евдокименко выкладывал совместные снимки с Аркадием Дворковичем, Владимиром Жириновским. Геннадием Зюгановым и Александром Жуковым.

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Двукратный чемпион Английской премьер-лиги @zinchenko_96. Красава @sava9 💪💪💪

Публикация от ANASTAS 🇷🇺 (@imperator.rima)

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