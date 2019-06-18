Зинченко побывал в Москве (фото)

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко. Фото футболиста с геотегом «Лужники» было опубликовано в инстаграме москвича Анастаса Евдокименко.
Ранее Евдокименко выкладывал совместные снимки с Аркадием Дворковичем, Владимиром Жириновским. Геннадием Зюгановым и Александром Жуковым.
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