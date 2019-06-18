Ивица Олич: Назначение Игнашевича - отличное решение «Торпедо»

«Это отличное решение «Торпедо». Я знаю Игнашевича очень долго, если ты играешь почти до сорока лет, то последние 5-6 лет ты думаешь как тренер, и это нормально, что он практически сразу после окончания карьеры взял команду и тренирует ее», - цитирует Олича агентство «Р-Спорт».
Напомним, Сергей Игнашевич возглавил московское «Торпедо» 4 июня. Он подписал контракт со столичным клубом по схеме «1+1».
В следующем сезоне команда примет участие в первенстве ФНЛ.
Ивица Олич входит в тренерский штаб сборной Хорватии по футболу.
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