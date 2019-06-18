Радамель Фалькао: «Если Месси забивает, обязательно скажут: «Почему он не забил два»

«Если Месси забивает, говорят: «Почему он не забил два». Если он делает голевую передачу, обязательно скажут: «Почему он не сделал больше передач».
Если он забьет со штрафного, скажут, что стенку поставили неправильно. Если Аргентина проигрывает – виноват Месси. Такую цену платишь за то, что ты лучший игрок мира», - заявил Фалькао.
Напомним, в стартовом матче Кубка Америки-2019 сборная Колумбии обыграла команду Аргентины со счетом 2:0.
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