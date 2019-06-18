Ямайка обыграла Гондурас на Золотом кубке КОНКАКАФ

Встреча состоялась в Кингстоне и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2.
Дубль в составе победителей сделал Девер Оргилль, еще один мяч забил Дэмион Лоу. У Гондураса отличились Энтони Лосано и Роман Кастильо.
В другом матче группы С команда Сальвадора со счетом 1:0 переиграла команду Кюрасао.
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