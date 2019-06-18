Виктория Лопырева: Все руководство ФИФА поздравило меня с рождением сына

«Теплые отношения сохранились со всей дружной командой ФИФА. Наше знакомство состоялось в процессе совместной работы, но не ограничилось ею, а сложившиеся отношения не закончились после чемпионата. Все руководство поздравило меня с рождением сына.
Малышу, которого теперь называют «ФИФА бэйби», подарили единственную в мире именную детскую футболку ФИФА и маленький мяч с автографами президента международной федерации господина Джанни Инфантино и генерального секретаря госпожи Фатмы Самуры. С ней мы дружим семьями», - рассказала Лопырева в интервью «Советскому спорту».
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