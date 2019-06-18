Виктория Лопырева: Сборная России еще не раз нас приятно удивит - Советский спорт
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18 июня 2019 09:19ФутболСпирин Дмитрий

Виктория Лопырева: Сборная России еще не раз нас приятно удивит

Посол ФИФА Виктория Лопырева ждет новых удачных выступлений от сборной России.

«Наша сборная продолжает радовать болельщиков в очередных турнирах. Чемпионат мира стал рождением нашего нового футбола и нашей новой национальной команды. Это не красивые слова, а констатация факта. Таких сильных и ярких эмоций мы, возможно, не испытаем в ближайшее время, но начало положено. Впереди чемпионат Европы, потом чемпионат мира в Катаре. Я верю, что наша сборная еще не раз нас приятно удивит», - рассказала Лопырева в интервью «Советскому спорту».

Напомним, на домашнем чемпионате мира-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила хорватам в серии пенальти.

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