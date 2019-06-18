«Уфа» отправилась на сбор в Австрию

Как сообщает пресс-служба клуба, в Австрию отправились 23 игрока.
Вратари: Беленов, Чернов, Шафинский.
Защитники: Аликин, Никитин, Пуцко, Сухов, Табидзе.
Полузащитники: Алиев, Батютин, Безденежных, Белоусов, Ванек, Власов, Емельянов, Засеев, Пауревич.
Нападающие: Бизяк, Вомбергар, Игбун, Кротов, Мухаметшин, Сысуев.
В составе первой команды — четыре футболиста «Уфы-2»: Линар Мухаметшин, Данила Емельянов, Андрей Власов и Никита Белоусов.
Первый сбор «Уфы» в Австрии пройдет с 18 по 28 июня, на нем запланированы две контрольные встречи — против австрийского «Хорна» и азербайджанского «Карабаха».
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