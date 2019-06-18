Терри может стать главным тренером «Дерби Каунти» вместо Лэмпарда - Советский спорт
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18 июня 2019 10:58ФутболСметанникова Дарья

Терри может стать главным тренером «Дерби Каунти» вместо Лэмпарда

В минувшем сезоне Джон Терри работал ассистентом главного тренера в «Астон Вилле».

По информации Daily Mail, Джон Терри может сменить Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера «Дерби Каунти».

Это произойдет, если Лэмпард возглавит «Челси», который на прошлой неделе покинул Маурицио Сарри, перейдя в «Ювентус».

Лэмпард в скором времени должен провести переговоры с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем на его яхте. После этой встречи ожидается, что бывшая легенда «синих» станет главным тренером лондонского клуба.

Отмечается, что Терри заинтересован в работе в «Дерби Каунти». В прошлом сезоне он был ассистентом главного тренера «Астон Виллы», которая в финале плей-офф Чемпионшипа обыграла «Дерби Каунти».

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