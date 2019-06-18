УЕФА понизил статус арбитра Безбородова - Советский спорт
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18 июня 2019 11:14ФутболСпирин Дмитрий

УЕФА понизил статус арбитра Безбородова

Судейский комитет УЕФА обнародовал обновленные списки категорий арбитров.

Белорусский арбитр Алексей Кульбаков и словацкий рефери Иван Кружляк перешли из первой группы в элитную. В элитной группе оказался только один судья из России — Сергей Карасев.

В группе арбитров первой категории у России два представителя — Алексей Еськов и Сергей Иванов, который был повышен.

В то же время Владислав Безбородов был понижен в статусе до арбитра второй категории, где находятся еще трое россиян — Сергей Лапочкин, Кирилл Левников и Виталий Мешков.

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