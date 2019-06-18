Хетаг Хосонов: Гончаренко на меня рассчитывает в ЦСКА

Хетаг Хосонов, права на которого принадлежат ЦСКА, рассказал о разговоре с главным тренером армейцев Виктором Гончаренко.
«Виктор Михалыч посоветовал отыграть еще сезон в «Тамбове»: «Дай бог, сейчас получишь опыт постоянной игры в РПЛ. А потом возвращайся в ЦСКА». Я так понял, Гончаренко на меня рассчитывает, следил за моими матчами в «Тамбове», - приводит слова Хосонова Sport24.ru.
21-летний полузащитник стал игроком «Тамбова» на правах аренды зимой 2019 года. В минувшем сезоне Хосонов провел восемь матчей за тамбовскую команду, в которых сделал одну голевую передачу.
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