Хетаг Хосонов: Гончаренко на меня рассчитывает в ЦСКА - Советский спорт
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18 июня 2019 11:56Футбол

Хетаг Хосонов: Гончаренко на меня рассчитывает в ЦСКА

Полузащитник «Тамбова» рассказал, что останется в клубе еще на один сезон.

Хетаг Хосонов, права на которого принадлежат ЦСКА, рассказал о разговоре с главным тренером армейцев Виктором Гончаренко.

«Виктор Михалыч посоветовал отыграть еще сезон в «Тамбове»: «Дай бог, сейчас получишь опыт постоянной игры в РПЛ. А потом возвращайся в ЦСКА». Я так понял, Гончаренко на меня рассчитывает, следил за моими матчами в «Тамбове», - приводит слова Хосонова Sport24.ru.

21-летний полузащитник стал игроком «Тамбова» на правах аренды зимой 2019 года. В минувшем сезоне Хосонов провел восемь матчей за тамбовскую команду, в которых сделал одну голевую передачу.

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