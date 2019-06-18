Песков – о задержании Платини: Кремлю ничего неизвестно на счет этого, это не наш вопрос Ранее стало известно, что во вторник был взят под арест бывший президент УЕФА Мишель Платини.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание Платини по делу о коррупции.

«Я не могу это никак комментировать. Это вопрос тех органов, которые его взяли под стражу. Нам ничего не известно на счет этого. Тем более это не вопрос Кремля», - цитирует Пескова «Р-Спорт».

Напомним, что Платини подозревают в получении взятки при определении проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре.