Шунин в среду присоединится к «Динамо» на сборах в Австрии

Футболисты «Динамо» готовятся к сезону на сборах в австрийском Лойперсдорфе с 11 июня. Шунин вместе со сборной России играл в отборе на Евро-2020.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Динамо», Шунин присоединится к команде 19 июня.
Напомним, что контракт 32-летнего голкипера с «Динамо» истекает 30 июня. Воспитанник бело-голубых выступает за клуб с 2007 года.
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