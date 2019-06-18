Шунин в среду присоединится к «Динамо» на сборах в Австрии - Советский спорт
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18 июня 2019 13:08ФутболСметанникова Дарья

Шунин в среду присоединится к «Динамо» на сборах в Австрии

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин завтра, 19 июня, присоединится к московской команде на сборе в Австрии.

Футболисты «Динамо» готовятся к сезону на сборах в австрийском Лойперсдорфе с 11 июня. Шунин вместе со сборной России играл в отборе на Евро-2020.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Динамо», Шунин присоединится к команде 19 июня.

Напомним, что контракт 32-летнего голкипера с «Динамо» истекает 30 июня. Воспитанник бело-голубых выступает за клуб с 2007 года.

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