Фавр продлил контракт с дортмундской «Боруссией» - Советский спорт
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18 июня 2019 14:34ФутболГичунцев Артур

Фавр продлил контракт с дортмундской «Боруссией»

Об этом сообщает пресс-служба «шмелей».

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр продлил трудовое соглашение с немецким клубом.

Отмечается, что его контракт рассчитан до 2021 года. Предыдущее соглашение истекало в 2020 году.

Напомним, 61-летний швейцарец начал работу с командой летом 2018 года и в минувшем сезоне помог ей выиграть серебро бундеслиги.

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