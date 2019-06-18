Фавр продлил контракт с дортмундской «Боруссией»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр продлил трудовое соглашение с немецким клубом.
Отмечается, что его контракт рассчитан до 2021 года. Предыдущее соглашение истекало в 2020 году.
Напомним, 61-летний швейцарец начал работу с командой летом 2018 года и в минувшем сезоне помог ей выиграть серебро бундеслиги.
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