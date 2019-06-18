«Бавария» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за полузащитника «Атлетико» - Советский спорт
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18 июня 2019 14:54ФутболГичунцев Артур

«Бавария» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за полузащитника «Атлетико»

Об этом сообщает Sky Sports.

Хавбек мадридского «Атлетико» Родри намеревается покинуть испанский клуб в летнее межсезонье.

Согласно источнику, он уже сообщил руководству «матрасников» о желании сменить команду. Отмечается, что на него претендуют «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария». Оба клуба готовы заплатить за испанца сумму отступных в 70 млн евро.

Напомним, Родри перебрался в «Атлетико» летом 2018 года из «Вильярреала» за 25 млн евро. В минувшем сезоне 22-летний испанец отыграл 47 матчей, забил три гола и отдал 1 голевой пас.

Добавим, что его контракт с клубом в силе до 2023 года.

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