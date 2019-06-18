У Комличенко родился сын - Советский спорт
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18 июня 2019 15:01ФутболСметанникова Дарья

У Комличенко родился сын

Нападающий «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко впервые стал отцом.

Николай Комличенко и его супруга Марина впервые стали родителями. Сына назвали Тимофей. О рождении ребенка сообщила пресс-служба «Краснодара», чьим воспитанником является Комличенко.

Добавим, что в минувшем сезоне 23-летний россиянин стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Комличенко забил 28 мячей, которые стали рекордными в истории лиги.

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