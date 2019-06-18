Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в понедельник, 19 августа - Советский спорт
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18 июня 2019 15:49ФутболСметанникова Дарья

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в понедельник, 19 августа

Об этом сообщила пресс-служба российской премьер-лиги.

РПЛ опубликовала даты и время проведения матчей в первых восьми турах сезона-2019/20.

Дерби «Спартак» - ЦСКА пройдет 19 августа. Матч состоится в понедельник в 20:00 по московскому времени.

Первый матч нового сезона состоится 12 июля игрой «Арсенала» и «Динамо» в 20:00 по московскому времени.

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