Источник: «Локомотив» прибрел защитника «Крузейро»

Московский «Локомотив» подписал контракт с защитником «Крузейро» Мурило.
Согласно источнику, 22-летний бразилец подписал соглашение сроком на 5 лет.
Отмечается, что его переход обошелся обладателю Кубка России в 2,5 млн евро.
Напомним, Мурило является воспитанником «Крузейро» и выступает на позиции центрального защитника.
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