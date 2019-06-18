Источник: «Локомотив» прибрел защитника «Крузейро» - Советский спорт
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18 июня 2019 15:57ФутболГичунцев Артур

Источник: «Локомотив» прибрел защитника «Крузейро»

Об этом сообщает Globo.

Московский «Локомотив» подписал контракт с защитником «Крузейро» Мурило.

Согласно источнику, 22-летний бразилец подписал соглашение сроком на 5 лет.

Отмечается, что его переход обошелся обладателю Кубка России в 2,5 млн евро.

Напомним, Мурило является воспитанником «Крузейро» и выступает на позиции центрального защитника.

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