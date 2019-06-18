СМИ: Чалов может продолжить карьеру в «Севилье» - Советский спорт
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18 июня 2019 16:55ФутболСметанникова Дарья

СМИ: Чалов может продолжить карьеру в «Севилье»

Лучший бомбардир чемпионата России сезона-2018/19 может стать игроком испанской команды.

По информации «Реального времени», нападающий ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов «Севильи».

Испанский клуб ведет активные переговоры по трансферу 21-летнего нападающего сборной России.

Ранее сообщалось, что в услугах Чалова также заинтересованы «Монако» и «Арсенал».

В сезоне-2018/19 Чалов провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 17 забитых мячей и 7 результативных передач. Добавим, что действующий контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до конца июня 2022 года, а немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

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