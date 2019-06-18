СМИ: Чалов может продолжить карьеру в «Севилье»

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Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантов Последний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.

Шок на Кубке Америки: Катар может не пустить Месси в плей-офф Сегодня рано утром в Бразилии завершился первый тур групповой стадии главного южноамериканского футбольного соревнования. А накануне на Кубке Америки сенсационно дебютировала сборная Катара.

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«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Нижний пережил матч сборной, Лунев – дебошир, а Новосельцеву нужны только деньги. Анонс «ССФ» Во вторник, 18 июня появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

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