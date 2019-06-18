СМИ: Чалов может продолжить карьеру в «Севилье»

По информации «Реального времени», нападающий ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов «Севильи».
Испанский клуб ведет активные переговоры по трансферу 21-летнего нападающего сборной России.
Ранее сообщалось, что в услугах Чалова также заинтересованы «Монако» и «Арсенал».
В сезоне-2018/19 Чалов провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 17 забитых мячей и 7 результативных передач. Добавим, что действующий контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до конца июня 2022 года, а немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
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