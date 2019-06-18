Южнокорейский клуб подписал россиянина

Южнокорейский «Пхохан Стилерс» подписал контракт с российским нападающим Станиславом Ильюченко. Соглашение заключено до 31 декабря 2020 года.
Ильюченко родился в Калмыкии в 1990 году. В пять лет он переехал в Германию, где и провел всю предыдущую карьеру. Ранее футболист выступал за «Вестфалию», «Оснабрюк» и «Дуйсбург».
«Пхонан» – пятикратный чемпион Южной Кореи. В минувшем сезоне клуб занял четвертое место в кей-лиге.
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