Южнокорейский клуб подписал россиянина

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Шок на Кубке Америки: Катар может не пустить Месси в плей-офф Сегодня рано утром в Бразилии завершился первый тур групповой стадии главного южноамериканского футбольного соревнования. А накануне на Кубке Америки сенсационно дебютировала сборная Катара.

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Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш? В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.

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