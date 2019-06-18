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18 июня 2019 18:54ФутболКоноплев Александр

Южнокорейский клуб подписал россиянина

Из третьего немецкого дивизиона – в высшую лигу Южной Кореи.

Южнокорейский «Пхохан Стилерс» подписал контракт с российским нападающим Станиславом Ильюченко. Соглашение заключено до 31 декабря 2020 года.

Ильюченко родился в Калмыкии в 1990 году. В пять лет он переехал в Германию, где и провел всю предыдущую карьеру. Ранее футболист выступал за «Вестфалию», «Оснабрюк» и «Дуйсбург».

«Пхонан» – пятикратный чемпион Южной Кореи. В минувшем сезоне клуб занял четвертое место в кей-лиге.

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#퐝스타그램 ғᴄ ᴘᴏʜᴀɴɢ sᴛᴇᴇʟᴇʀs ⠀⠀⠀ 🤖 #센터포워드영입 ⠀⠀⠀ 독일 2부리그 뒤스부르크 출신 최전방 공격수 Stanislav Iljutcenko (등록명 '일류첸코') 영입 #WelcomeToSteelyard @stas_iljutcenko ⠀⠀⠀ ✔우수한 신체조건을 바탕으로 탁월한 제공권과 득점력을 보유한 타켓형 스트라이커. 최전방에서 활발한 움직임을 통해 공간을 창출하는 능력과 연계 능력도 뛰어나다는 평가. ⠀⠀⠀ <일류첸코(Stanislav Iljutcenko) 프로필> 중앙 공격수 | 1990년생 | 독일 | 189cm · 82kg 리네른(독일, 2011~2013) - 오스나브뤼크(독일, 2013~2015) - 뒤스부르크(독일, 2015~2019, 130경기 27골 11도움) #오피셜 #센터포워드 #일류첸코 #Stanislav #Iljutcenko ⠀⠀⠀ • 계약기간 : 1년 6개월 (~20.12.E) • 등록명 : 일류첸코 • 배번 : 10번 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⓌⒺ ⒶⓇⒺ ⓈⓉⒺⒺⓁⒺⓇⓈ #철길만걷자 #FCPS #우리포항의축구단 #포항스틸러스 🤖🖤❤

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