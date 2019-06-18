Агент Чалова: Я не знаю, где Федор начнет сезон - Советский спорт
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18 июня 2019 18:58ФутболГичунцев Артур

Агент Чалова: Я не знаю, где Федор начнет сезон

Ранее сообщалось, что игроком активно интересуются «Монако», лондонский «Арсенал» и «Севилья».

Футбольный агент Шандор Варга, представляющий интересы форварда ЦСКА Федора Чалова, прокомментировал слухи о возможном переходе в другую команду.

«Я не знаю, где Федор начнет сезон. На данный момент у него контракт со своим клубом, с ЦСКА. Интересы других клубов мы договорились пока не комментировать», – цитирует Варгу Sport24.ru.

В минувшем сезоне 21-летний Чалов провел за москвичей 37 матчей, забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.

Добавим, что его контракт в силе до 2022 года.

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