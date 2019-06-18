Игрокам сборной Украины не заплатили за победу на молодежном ЧМ - Советский спорт
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18 июня 2019 20:30ФутболКоноплев Александр

Игрокам сборной Украины не заплатили за победу на молодежном ЧМ

Этих футболистов не испортят деньги.

Полузащитник молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили сообщил, что команде ничего не заплатили за победу на чемпионате мира U20.

– За победу дали только медали. Серьезно. Ни от ФИФА, ни от Федерации футбола Украины. Ничего, – сказал футболист в интервью ютуб-каналу «Трендец».

Цитаишвили забил третий мяч в финале турнира, в котором Украина обыграла Южную Корею – 3:1.

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