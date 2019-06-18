Игрокам сборной Украины не заплатили за победу на молодежном ЧМ

Полузащитник молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили сообщил, что команде ничего не заплатили за победу на чемпионате мира U20.
– За победу дали только медали. Серьезно. Ни от ФИФА, ни от Федерации футбола Украины. Ничего, – сказал футболист в интервью ютуб-каналу «Трендец».
Цитаишвили забил третий мяч в финале турнира, в котором Украина обыграла Южную Корею – 3:1.
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