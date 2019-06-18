Капелло: Неймару не хватает скромности. Тот же Месси больше думает о футболе

Бывший наставник мадридского «Реала» Фабио Капелло высказался в адрес нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара.
«Мне нравится Неймар. Это действительно сильный футболист, но ему, как мне кажется, не хватает скромности. Очевидно, что с ним что-то случилось.
Они с Мбаппе зарабатывают большие деньги. Да, оба выдающиеся футболисты, но чего-то не хватает. Тот же Месси больше думает об игре, чем о бизнесе», – приводит слова итальянца Mundo Deportivo.
В этом месяце Неймар стал фигурантом дела об изнасиловании, а также получил травму в товарищеском матче за сборную Бразилии и пропустит домашний Кубок Америки.
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