Капелло: Неймару не хватает скромности. Тот же Месси больше думает о футболе - Советский спорт
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18 июня 2019 21:29ФутболГичунцев Артур

Капелло: Неймару не хватает скромности. Тот же Месси больше думает о футболе

Ранее сообщалось, что игрок хочет вернуться в Испанию.

Бывший наставник мадридского «Реала» Фабио Капелло высказался в адрес нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара.

«Мне нравится Неймар. Это действительно сильный футболист, но ему, как мне кажется, не хватает скромности. Очевидно, что с ним что-то случилось.

Они с Мбаппе зарабатывают большие деньги. Да, оба выдающиеся футболисты, но чего-то не хватает. Тот же Месси больше думает об игре, чем о бизнесе», – приводит слова итальянца Mundo Deportivo.

В этом месяце Неймар стал фигурантом дела об изнасиловании, а также получил травму в товарищеском матче за сборную Бразилии и пропустит домашний Кубок Америки.

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